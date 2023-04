Nuovo ko per gli Orsi Una batosta nel derby

Il pronostico della vigilia pendeva decisamente a favore dei padroni di casa, per quanto in alcuni degli ultimi confronti gli Orsi siano riusciti a sfiorare una clamorosa vittoria. Stavolta però non è andata: i Gispi Tigers hanno avuto la meglio, annichilendo a Prato il Rugby Pistoia alla luce del 56-7 finale. L’incontro, valido per la quarta giornata di ritorno della fase interregionale della Serie C 202223 di rugby, si è così tradotto in un nuovo ko (il nono) per i biancorossi, che sono riusciti a siglare la meta della bandiera solo nel finale. Evangelisti e compagni restano quindi settimi in classifica nel girone 1, con 6 punti. L’attenzione va al 16 aprile prossimo: a Chiesina Montalese arriverà la corazzata Gubbio e l’obiettivo è provare a vendere cara la pelle.