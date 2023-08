Nuova convocazione nell’Italrugby Sisi è pronto a sfidare la Romania

L’Italrugby affronterà sabato prossimo alle 18.30 la Romania, nel terzo test match dell’estate che dovrà portare la selezione italiana ad affrontare i prossimi Mondiali. E dopo una partita d’assenza, in azzurro tornerà David Sisi: il commissario tecnico Kieran Crowley lo ha infatti chiamato per il raduno che è iniziato proprio ieri a San Benedetto del Tronto e che culminerà nell’incontro con i rumeni che si giocherà nello stadio locale. Il giocatore di origini abetonesi ha già alle spalle 28 caps in azzurro: non era stato convocato per la scorsa amichevole con l’Irlanda, ma era sceso in campo il mese scorso contro la Scozia. A trent’anni sembra ormai aver raggiunto la piena maturità agonistica. Le Zebre sono reduci da uno United Rugby Championship in tono minore, però la franchigia non ha avuto dubbi nel riconfermare capitan Sisi rinnovandogli il contratto sino al 2025. E anche la fiducia del selezionatore dell’Italia nei suoi confronti pare intatta. Il giocatore era in precedenza rientrato fra i convocati per il ritiro iniziato a Pergine e proseguito a Corvara di Badia. In Trentino Sisi e gli azzurri, coordinati da personale qualificato dell’Esercito, avevano trascorso qualche giorno allenandosi da soldati: Un training impegnativo che sembra aver dato qualche frutto, considerando le "sconfitte onorevoli" maturate contro avversari più forti. Adesso però bisognerà vincere, contro la Romania. E anche Sisi dovrà dare il proprio apporto.

Giovanni Fiorentino