Nuova Comauto, trasferta "no" La retrocessione è a un passo

Serviva un altro successo contro un avversario ben più quotato, per continuare a sognare i play-out in maniera concreta. I rivali hanno però fatto valere tutta la loro qualità, imponendosi per 4-1. E per la Nuova Comauto Pistoia, a dispetto di una prova propositiva, la retrocessione appare a questo punto ad un passo. Questo perché gli uomini di mister Emanuele Fratini sono stati sconfitti ieri in trasferta dall’Olimpus Roma, nel match valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 202223 di futsal. E dire che gli arancioni erano partiti con il piede giusto, impegnando il portiere rivale per ben tre volte nei primi minuti. I locali riuscivano però a passare in vantaggio con Marcelinho, per poi raddoppiare al 14’. Un gol di Bebetinho ha tuttavia consentito agli ospiti di restare in gioco e di rimettersi in carreggiata, accorciando le distanze e chiudendo il primo tempo sul parziale di 2-1. Nella ripresa, Galindo ha addirittura sfiorato il pari. E anche lo stesso Bebetinho ha avuto la possibilità di pareggiare i conti, in un paio di occasioni. La reazione della compagine capitolina non si è tuttavia fatta attendere: Sacon e Marcelinho hanno incrementato ulteriormente il divario, segnando ed archiviando definitivamente la pratica. E hanno così complicato la posizione della banda Fratini, ormai messa (quasi del tutto) alle strette anche dalla matematica: la distanza dalla zona che garantisce perlomeno l’opportunità di disputare gli spareggi resta siderale. E vincere il prossimo 22 aprile contro il Città di Melilli fanalino di coda del raggruppamento potrebbe quindi non bastare per evitare di retrocedere. Fratini ad ogni modo era già stato chiaro due giorni fa: l’obiettivo della sua squadra dovrà essere sempre e comunque quello di dare il massimo, in ogni occasione. Anche da retrocessi, eventualmente.

G.F.