Nuova Comauto, prova al top

Serviva una vittoria, per continuare a cullare il sogno-salvezza. Ed è arrivata: la Nuova Comauto Pistoia ha battuto il Città di Melilli, riscattando lo stop a sorpresa dell’andata a coronamento di una prestazione di livello. Un 7-4 maturato ieri al PalaCarrara nel corso della ventisettesima giornata della Serie A 202223 di futsal, che ha visto oltretutto gli uomini di mister Emanuele Fratini fornire una risposta convincente anche sul piano della mentalità. Già, perché gli ospiti erano persino riusciti ad andare in vantaggio dopo pochi minuti, in quella che poteva prefigurarsi come una beffa. Invece, gli arancioni hanno reagito: prima Javi Roni ha ripristinato la situazione di parità, prima che Berti certificasse il sorpasso. E con il tris firmato in sequenza da Melani, Weber e Guina, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul parziale di 5-1. Il sodalizio siculo, per quanto ormai retrocesso, non aveva evidentemente l’intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. Lo provano le marcature di Tarantola e Rizzo (doppietta) che hanno rimesso in carreggiata gli avversari.

Una reazione che avrebbe potuto tagliare le gambe ai giocatori di casa, i quali hanno tuttavia fatto quadrato. E sono riusciti ad incrementare ulteriormente il divario, grazie a due nuovi acuti di Berti che ha così completato la tripletta. Un successo che vale doppio, perché la 360GG Monastir ha perso contro l’Aniene e l’ultimo posto valido per i playout dista adesso sei lunghezze. Salvarsi resta ancora un’impresa complicata, ma continuando a mietere risultati la fiamma può restare viva fino a quando la matematica non si sarà espressa. Ecco quindi che l’obiettivo resta quello di aggiudicarsi l’intera posta in palio anche nelle prossime sfide, iniziando dalla trasferta di martedì prossimo contro il Feldi Eboli.

G.F.