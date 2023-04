Nuova Comauto Pistoia vincere per poter sperare

Vincere, pur sapendo che una vittoria potrebbe comunque non bastare alla lunga per salvarsi. Questo l’obiettivo della Nuova Comauto Pistoia, che alle 15 odierne ospiterà il fanalino di coda Città di Melilli, nel match valido per la ventisettesima giornata della Serie A 202223 di futsal. Gli uomini di mister Emanuele Fratini sono penultimi in classifica con 17 punti, ma diversamente dai rivali possono ancora puntare alla salvezza (finchè la matematica non esprimerà il proprio verdetto). Sarà dura, perché l’ultima posizione utile per i playout dista attualmente nove lunghezze e molto dipenderà anche dai risultati del 360GG Monastir. Di certo, una sconfitta al PalaCarrara nella sfida odierna condannerebbe di fatto gli arancioni alla retrocessione. Ed ecco quindi che c’è solo un risultato: aggiudicarsi l’intera posta in palio sarà necessario per riscattare lo stop a sorpresa maturato all’andata. E soprattutto, per continuare a sognare. "I ragazzi stanno bene, l’unica defezione è quella di capitan Galindo – ha commentato Fratini, caricando i suoi –. Giocheremo contro una squadra intenzionata ad onorare il campionato. E noi vogliamo riprenderci quei punti che abbiamo buttato all’andata, considerando che il Melilli ha vinto solo contro di noi. Dobbiamo provare a vincerle tutte da qui alla fine: in caso di sconfitta, il campionato per noi sarà finito".

Giovanni Fiorentino