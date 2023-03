Nuova Comauto Pistoia Sapore di ultima spiaggia

Vincere, per mantenere vivo il sogno-salvezza. Questo l’obiettivo con cui la Nuova Comauto Pistoia affronterà la Sandro Abate, in un match che si profila tanto impegnativo quanto entusiasmante. Un incontro che prenderà il via alle 15 odierne al PalaCarrara, valido per la ventitreesima giornata della Serie A 202223 di calcio a 5. La sosta è se non altro servita agli uomini di coach Emanuele Fratini per ricaricare le batterie e dare modo agli infortunati di ristabilirsi, anche perché sarà necessario dare il 110% per tentare di salvarsi. Gli arancioni sono quindicesimi in classifica con 11 punti e la zona playout dista attualmente ben tredici lunghezze. Quasi una "mission impossible" quindi, ma finchè la matematica non si sarà espressa è doveroso continuare a sperare e fare il massimo per risalite la china. All’andata il sodalizio pistoiese sfiorò il colpaccio, andando in vantaggio ed accarezzando la prospettiva di un clamoroso successo prima che i rivali campani riuscissero a ribaltare il risultato. E per l’ennesima volta, Bebetinho e soci saranno chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo. "La squadra sta benino, stiamo preparando bene questa partita. Ci sono stati giorni di riposo che ci sono serviti a recuperare le energie – il commento di Fratini – giocheremo contro una squadra molto esperta, composta da giocatori forti. Vedremo se saremo bravi come all’andata".

Giovanni Fiorentino