Nuova Comauto Pistoia La retrocessione è realtà

Serviva un’impresa per battere a domicilio la seconda forza del raggruppamento e continuare a sognare la salvezza. E il miracolo non è arrivato: nonostante una prestazione di livello, la Nuova Comauto Pistoia ha perso contro la Feldi Eboli. E la sconfitta maturata due giorni fa in Campania certifica la matematica retrocessione in anticipo del sodalizio arancione. Una battuta d’arresto per 3-5 arrivata nel match valido per la ventottesima giornata della Serie A 202223 di futsal, svoltosi al "PalaDirceu" della cittadina salernitana. I padroni di casa sono riusciti da subito ad imporre la loro superiorità tecnica, portandosi sul 3-0 già alla fine del primo tempo. La reazione degli uomini di coach Emanuele Fratini si è concretizzata comunque nella ripresa, anche se non prima del quarto gol dei locali: Vega e Javi Roni hanno accorciato le distanze, a dispetto di una nuova marcatura dell’Eboli. Infine, Berti ha segnato il terzo gol arancione a due minuti dal termine, quando era però troppo tardi per recuperare. E nonostante le due partite ancora da giocare, la contemporanea vittoria della 360GG Monastir ha portato a nove lunghezze il divario della banda Fratini dalla zona playout, rendendolo incolmabile.

"Alla fine purtroppo è arrivata la matematica, che ci condanna alla retrocessione. Il dispiacere è enorme, ma c’è anche la consapevolezza di aver provato in tutti i modi a fare un qualcosa di unico – il commento di Fratini – voglio ringraziare i miei ragazzi per la pazienza e l’impegno. Con la convinzione che continueremo a lavorare con questa costanza fino all’ultima partita, perché è giusto onorare noi stessi il campionato e gli avversari". Pistoia resta quindi al quindicesimo posto in graduatoria, a quota 20 punti. Domenica prossima al PalaCarrara arriverà L84, mentre la "regular season" si chiuderà il prossimo 6 maggio con l’impegno esterno contro Pescara. La dirigenza inizierà presumibilmente a lavorare già per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare nella massima divisione. Ci sarà ancora Fratini? Difficile dirlo, al momento. "Voglio intanto ringraziare la società per avermi dato la possibilità di allenare in A e per avermi sostenuto – ha chiosato il diretto interessato – ringrazio in particolare Simone Ragazzini ed Emiliano Biagini. La meta finale è quella che conta, ma il viaggio lascia sempre qualcosa in più nel cuore e questo viaggio non è ancora finito. Ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare".

Giovanni Fiorentino