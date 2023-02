Nuova Comauto Pistoia, domani "all-in" a Pesaro

Restano nove gare per dare il 110% e tentare di acciuffare il sogno-salvezza. Partendo dalla prossima, contro una diretta concorrente passata dalle stalle alle stalle nel giro di pochi mesi. Non siamo ancora all’ultima spiaggia per la Nuova Comauto Pistoia, ma la sfida contro l’Italservice Pesaro sarà decisiva per il presente e per il futuro. L’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 202223, inizialmente fissato per le 20.30 odierne, è stato proprio nelle scorse ore posticipato alle 17.30 di domani su espressa richiesta dei pesaresi, accolta dalla federazione con il benestare della società arancione. Orange che andranno a giocare nella tana dei marchigiani, che stanno vivendo una stagione decisamente altalenante in termini di rendimento: lo scudetto conquistato pochi mesi fa appare alla stregua di un ricordo lontano, dato che il sodalizio pesarese occupa oggi la dodicesima posizione della graduatoria con 22 punti e sta lottando di fatto per non retrocedere. Tuttavia si tratta pur sempre dei campioni d’Italia in carica e per questo partono con i favori del pronostico: guai a sottovalutarli, insomma. Anche perché all’andata, a Pistoia, riuscirono ad imporsi per 8-2.

Una buona notizia arriva se non altro dall’infermeria: mister Emanuele Fratini dovrebbe aver a disposizione l’intera rosa, fatta eccezione per il convalescente Murilo. Da dove ripartire, quindi? Dalla reazione convincente evidenziata nel secondo tempo del match di sabato scorso al PalaCarrara contro la Came Dosson, culminata nella doppietta di Bebetinho che ha rimesso in carreggiata il gruppo (pur non riuscendo ad evitare la sconfitta per 3-2). Guina e compagni restano quindi quindicesimi in classifica a quota 11, a dieci punti di distanza dall’ultima piazza utile per i playout. Salvarsi è ancora possibile, ma appare evidente come si tratti sempre più di una vera e propria corsa contro il tempo e contro la matematica. Bisogna tornare a vincere al più presto, trovando continuità nei risultati ancor prima che nelle prestazioni. E anche per questo lo scontro di Pesaro potrebbe fare già da spartiacque, nel bene o nel male.

Giovanni Fiorentino