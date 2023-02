Nuova Comauto k.o. a Nocera

L’impegno non era dei più agevoli, trattandosi di affrontare in trasferta una compagine che gravita in orbita playoff. E dopo la vittoria con Meta Catania dello scorso turno, alla Nuova Comauto Pistoia non è riuscito il bis: il Real San Giuseppe si è imposto 4-2, in un match comunque equilibrato. Un incontro andato in scena ieri a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno) valido per la ventesima giornata della Serie A 202223 di futsal. I padroni di casa hanno costruito il successo nel primo tempo, nel corso del quale sono riusciti ad andare in rete tre volte. La prima frazione si è infatti chiusa sul parziale di 3-0 e la reazione concreta degli uomini di mister Emanuele Fratini si è concretizzata solo nella ripresa, non prima dell’ultimo schiaffo assestato dai rivali capaci di ca-lare il poker. La quarta rete finiva se non altro per risvegliare il sodalizio pistoiese: Javi Roni al 31’ riusciva ad accorciare le distanze, imitato a cinque minuti di distanza da Berti.

Un risveglio tanto incoraggiante quanto tardivo per imprimere un deciso cambio di rotta all’inerzia dalla sfida, con i salernitani capaci di mantenere il divario inalterato sino alla fine. Fratini dovrà ad ogni modo ri-partire dall’ultimo scampolo di partita, per preparare i prossimi impegni di un’annata agonistica entrata adesso nella sua fase culminante. Non c’è infatti molto tempo per recriminare: l’attenzione andrà a questo punto già a sabato prossimo, quando al PalaCarrara arriverà la Came Dosson. I veneti, che occupano le prime posizioni della graduatoria, all’andata riuscirono ad imporsi fra le mura amiche per 4-1, al termine di una contesa comunque combattuta. Adesso però, gli arancioni dovranno gettare una volta di più il cuore oltre l’ostacolo: la salvezza resta ancora alla portata (le lunghezze dai playout sono sei), ma non saranno più consentiti passi falsi.

Giovanni Fiorentino