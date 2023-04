Nuova Comauto di scena a Eboli Stasera serve una grande impresa

Vincere e sperare che Monastir e Petrarca non facciano altrettanto, per continuare a sognare la salvezza. Questo l’obiettivo con cui la Nuova Comauto Pistoia affronterà la terzultima giornata della Serie A 202223 di futsal, che vedrà gli arancioni giocare in trasferta contro la Feldi Eboli alle 20.30 odierne. Un impegno decisamente proibitivo, visto che si tratta di affrontare l’attuale seconda forza del raggruppamento già vittoriosa all’andata al PalaCarrara. Coach Emanuele Fratini non potrà peraltro contare sullo squalificato Guina (oltre che sull’infortunato Galindo) per un quadro complicato ulteriormente dal poco tempo a disposizione per ricaricare le batterie. Recriminare, ad ogni modo, è inutile: il club pistoiese deve ripartire dalla vittoria conquistata sabato scorso contro il Città di Melilli, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Ed incrociare le dita. "Un giorno solo non basta per recuperare le forze. Per questo motivo non ci presentiamo al meglio sul piano fisico, però sono sicuro che come sempre i ragazzi non si risparmieranno – ha chiosato Fratini, caricando i suoi - ci aspetta una partita ad alto tasso di difficoltà contro quella che è a mio avviso la miglior squadra del campionato. Noi però ci potremmo giocare davvero tutto: vorremmo continuare a sperare e credere nella salvezza. Sarà difficile e ne siamo consapevoli, ma i ragazzi ci crederanno fino alla fine".