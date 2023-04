Nuova Comauto determinata

Vincere ancora, replicando l’ottima performance evidenziata proprio qualche giorno fa. Ed incrociare le dita, per continuare a sognare la salvezza. La Nuova Comauto Pistoia non ha alternative, in buona sostanza: bisogna assolutamente dare un seguito alla vittoria conseguita nello scorso turno contro il Petrarca Padova, anche se stavolta l’avversario appare sulla carta più quotato rispetto ai concorrenti patavini. Alle 16 odierne infatti, gli uomini di coach Emanuele Fratini se la vedranno in trasferta contro l’Olimpus Roma, nel match valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 202223 di futsal. Troveranno una squadra che occupa attualmente la quarta posizione della classifica del torneo a quota 47 punti, esattamente trenta in più degli arancioni (e che senza la penalizzazione sarebbe addirittura a 50). Una vera e propria "mission impossible", quindi? Lo è solo sulla carta, in realtà. Già, perchè nella sfida d’andata disputata al PalaCarrara lo scorso dicembre, Guina e compagni riuscirono clamorosamente a sfiorare il successo a coronamento di un confronto equilibrato e più che mai combattuto, fermando poi i romani sul 3-3. Un risultato che ha certificato una volta di più come il sodalizio pistoiese possa giocarsela alla pari con chiunque nell’arco di una singola partita, visto che il tallone d’Achille stagionale è fin qui stato l’assenza di continuità nei risultati. Ecco perché il 4-3 inflitto al Padova sabato scorso deve rappresentare a posteriori il trampolino di lancio da sfruttare in vista delle ultime (e decisive) partite del torneo. Anche perchè i rivali veneti, che occupano l’ultima piazza utile per i playout, possono contare ancora su otto lunghezze di vantaggio. Giusto continuare a sperare, finché la matematica non emetterà il proprio verdetto. Ma per prolungare la speranza è necessario tornare a Pistoia con l’intera posta in palio. "Ci proveremo fino alla fine, come ho sempre detto – ha chiosato Fratini – e in ogni caso onoreremo il campionato fino all’ultima giornata".

G.F.