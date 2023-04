Nuotatori Pistoiesi, segnali positivi dai Criteria Grande attesa per Gabbrielleschi e Gai agli Assoluti

Tempo di rinnovamento. Nello sport, così come nella vita, si va a cicli: la Nuotatori Pistoiesi sta cambiando pelle. L’hanno confermato i 10 atleti che hanno preso parte ai Criteria Nazionali Giovanili in vasca corta a Riccione, sulla riviera romagnola. Dieci elementi di indubbio talento agli ordini del tecnico Massimiliano Lombardi: tra le femmine Vittoria Gai, Silvia Campanella e Ginevra Magrini; fra i maschi, Elia Leggieri, Tommaso Petruzzi, Alberto ed Emilio Carobbi, Dario Gelli, Niccolò Bracali e Tommaso Auriemma. Stavolta, allo Stadio del Nuoto, non è arrivato alcun titolo e nessuna medaglia, ma qualche brillante piazzamento nei primi dieci. "Fa piacere aver riportato tanti ragazzi alla massima rassegna tricolore giovanile – dice Lombardi –. Per noi, che in passato abbiamo vinto molto e che in talune stagioni abbiamo avuto anche rappresentanze più numerose, è un segnale, forte, di rinnovamento. Non ci interessa, né ci ha mai interessato, ‘spremere’ i ragazzi in allenamento affinché ottengano subito qualcosa. Il nostro è un lavoro in prospettiva, che tende a far maturare gli atleti sino a portarli a un buon livello generale". Un lavoro che svaria tra le specialità. "I ragazzi sono stati bravi, perché hanno migliorato il loro personale", conclude. La "Pistoiesi" non si ferma: da giovedì 13 a lunedì 17 aprile, sempre a Riccione, ecco i Campionati Italiani Assoluti. In acqua Giulia Gabbrielleschi e Vittoria Gai.

Gianluca Barni