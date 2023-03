Nuotatori Pistoiesi, in vasca la squadra maschile L’obiettivo è ben figurare ai campionati regionali

Un’occasione da cogliere al volo. Da oggi a domenica 12 marzo la squadra maschile della Nuotatori Pistoiesi sarà impegnata alla piscina La Bastia di Livorno per i campionati regionali di categoria. Agli ordini di Massimiliano Lombardi, capo allenatore, e Alice Ieri, assistente, scenderanno in vasca Tommaso Auriemma, Jacopo e Niccolò Bracali, Alberto ed Emilio Carobbi, Michelangelo Chiti, Cosimo Civinini, Lorenzo Di Nuzzo, Lorenzo Frizzoni, Dario Gelli, Simone Gianassi, Elia Leggieri, Federico Marchi, Alessandro Nativi, Tommaso Petruzzi, Sebastiano Piras, Gabriele Ruggeri, Niccolò Sestini e Paolo Tazioli. "Oltre ad assegnare i titoli regionali, i campionati sono validi per il conseguimento dei tempi limite per gli italiani – fa sapere Lombardi –. È l’ultima possibilità: è quindi un’occasione importante, da non sprecare. Sono curioso di verificare i progressi fatti in questi mesi di allenamenti, ma sono certo che i ragazzi si faranno valere". "Prima tappa di una stagione che si presenta impegnativa per tutti, da Giulia Gabbrielleschi in giù – sostiene il presidente Giancarlo Lotti –. A tutti un forte in bocca al lupo".

Gianluca Barni