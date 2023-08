Nuotatori Pistoiesi in evidenza a Roma: risultati dei Campionati Italiani di Nuoto

Chiude in bellezza la stagione 2022-23 della Nuotatori Pistoiesi. Si conclude con brillanti piazzamenti conquistati ai Campionati italiani di categoria, tenutisi nella Capitale. A Roma dapprima è stata la volta dei "Ragazzi": Emilio Carobbi e Vittoria Barni, che hanno gareggiato rispettivamente nei 50m e 100m stile libero e 100m dorso, hanno ripetuto i loro tempi. "Era la loro prima volta agli Italiani – fa sapere Alice Ieri, ex nuotatrice di valore, oggi validissima assistente del tecnico Massimiliano Lombardi –: non è facile migliorarsi". Decisamente meglio per i nostri portacolori impegnati nelle categorie junior e cadetti. Alberto Carobbi ha ottenuto il sesto posto nella finale dei 200m misti, Elia Leggieri due settime piazze, nelle finali di 200m e 400m misti. Silvia Campanella è giunta dodicesima nei 200m stile libero, quattordicesima nei 400m stile libero, sedicesima nei 200m misti, diciottesima nei 400m misti e ventitreesima nei 100m stile libero; Tommaso Petruzzi quindicesimo nei 200m stile libero e diciottesimo nei 400m stile libero; Niccolò Bracali ventisettesimo nei 200m rana; Ginevra Magrini, infine, ventottesima nei 200m rana.

"I nostri atleti hanno onorato al meglio la prestigiosa prova tricolore – afferma il presidente della società nostrana, Giancarlo Lotti –. L’aver gareggiato con la crema del nuoto giovanile tricolore è servito loro per crescere, progredire: un’esperienza che tornerà preziosa da qui a breve. Ora, per tutti, scattano le meritate vacanze. Ci ritroveremo a settembre per iniziare la preparazione all’annata sportiva che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024". Non è ancora stata decisa la data: certo è che, da domenica 10 a mercoledì 13, tutta la squadra farà un collegiale a Poggio all’Agnello, a Piombino. Gabbrielleschi riprenderà gli allenamenti prima della fine del mese: la sua stagione sarà precoce, con una tappa di Coppa del Mondo a dicembre e il Campionato Mondiale a febbraio.

Gianluca Barni