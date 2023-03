Nuotatori Pistoiesi, al via le sfide regionali. Gabbrielleschi, pronta la road-map

Entra nel vivo la stagione del nuoto. La Nuotatori Pistoiesi, quindi, scalda i motori per confermarsi ai massimi livelli. Il prossimo fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 marzo, le donne scenderanno in vasca a Livorno per disputare il Campionato regionale toscano; la settimana successiva, da venerdì 10 a domenica 12, toccherà agli uomini. "L’appuntamento è sentito – spiegano i dirigenti del sodalizio – perché rappresenta il primo vero banco di prova in vasca. Una verifica importante per capire come potrà andare anche il resto dell’annata sportiva". Intanto la campionessa Giulia Gabbrielleschi e il suo tecnico, Massimiliano Lombardi, sono rientrati a Pistoia dopo aver trascorso tre settimane al collegiale della Nazionale italiana di acque libere a Sharm el Sheikh, in Egitto. "Abbiamo svolto un duro lavoro in vasca da 50 metri all’aperto – fa sapere Lombardi –. Un periodo di lavoro molto duro sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Uno stage che sarà propedeutico al resto dell’anno". Sabato 18 marzo Gabbrielleschi debutterà nel fondo a Eilat, in Israele, nella prima tappa di coppa Len. Dopo questo prestigioso appuntamento, vi saranno tre gare significative a maggio: la seconda tappa di coppa Len nelle acque di Piombino, la prima e seconda tappa della World Cup a Golfo Aranci in Sardegna e Setubal in Portogallo. Date decisive per la qualificazione al Mondiale di Fukuoka in Giappone, che si terrà nel mese di luglio. Prima, ad aprile, si svolgeranno i Campionati italiani assoluti in vasca da 50 metri a Riccione, sulla riviera romagnola. In sostanza, sta arrivando il momento in cui la disciplina ti vuol vedere in faccia, come si suole dire. "Proprio così – chiude Lombardi –: nervi saldi e testa sulle spalle. È tempo di dare tutto".

Gianluca Barni