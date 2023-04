"Non siamo riusciti a fare l’ultimo step"

Clima mesto in seno alla Pistoiese. La debacle di Bologna sponda-Corticella e il mezzo passo falso casalingo con la bestia nera Sammaurese potrebbero aver posto la parola fine alla lotta per il vertice: la lunga rincorsa, coronata col momentaneo sorpasso, improvvisamente è stata vanificata da una frenata netta, nettissima. I calciatori hanno il morale a terra, come testimoniano anche il veterano Francesco Viscomi. "A prescindere dal fatto che la matematica non ci condanna e che avremo il dovere di dare l’anima per la società, per i tifosi, per tutti – mette in chiaro il 31enne –, il pareggio con la Sammaurese fa malissimo perché ci sono dietro i sacrifici del club, dei giocatori, di tante famiglie, del presidente sino al magazziniere. Purtroppo non essere riusciti a vincere procura tanta amarezza. Proveremo sino a che la matematica non ci condannerà, sputando sangue : poi sarà quel che sarà. Siamo tenuti a dare il massimo in allenamento e in partita – prosegue –, ma siamo esseri umani, amiamo e viviamo questo sport 24 ore su 24. E allora posso dirvi che la gara di Bologna col Corticella è stata una botta forte, che ci ha fatto male. In allenamento abbiamo dato il massimo, abbiamo preparato bene la sfida alla Sammaurese, ma psicologicamente non è stata una settimana semplice".

"Questi momenti fanno parte del gioco, però recitiamo il mea culpa – conclude Viscomi –: col Corticella abbiamo regalato un gol che non dovevamo incassare, due mesi fa non sarebbe accaduto. Probabilmente paghiamo l’inizio del campionato nel quale abbiamo lasciato qualcosa: stavamo facendo qualcosa di importante, ma il calcio è fatto di risultati, se non li fai si dimentica tutto. Era necessario fare l’ultimo step: non ce l’abbiamo fatta".

"Sono rimasto inizialmente in panchina per scelta tecnica, che posso condividere o meno, ma accetto – afferma Andreoli –. No, non avevo problemi fisici: l’allenatore avrà visto gente più in palla di me. Contro la Sammaurese abbiamo pagato lo strascico, mentale, della partita di Bologna: poi, a mano a mano che i minuti passavano, è cresciuta un po’ di ansia. È stata una delle poche gare in cui non siamo riusciti a segnare. C’è rammarico; ho sbagliato anch’io, sulla palla di Macrì. Alla fine della gara, nello spogliatoio, ci siamo detti subito che dobbiamo ripartire, dando un occhio alla Giana Erminio. A Scandicci – prova a caricare – dobbiamo conquistare i tre punti".

Gianluca Barni