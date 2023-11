Non si salva nessuno

Ricco 6: sui due gol non può farci nulla, si fa trovare pronto in altre occasioni.

Goffredi 5,5: insicuro e non sempre al posto giusto soffre come tutti i suoi compagni di reparto (Pertica 5: entra in campo in un momento non facile della partita e non riesce a dare il suo contributo).

Davì 5,5: gli attaccanti avversari lo mettono un po’ in crisi, si salva usando l’esperienza ma non basta.

Salto 5: si lascia sfuggire l’uomo sul primo gol per il resto gioca una partita nervosa.

Chrysovergis 5: non si propone quasi mai sulla fascia e nel finale provoca il calcio di rigore per il raddoppio dell’Imolese.

Di Mino 6: ci mette brio e vivacità. Al primo minuto viene atterrato in area ma l’arbitro lascia correre (Trotta 5: volendo non essere troppo severi, visto che la sua è una presenza impalpabile. Ci si aspetta ben altro).

Tanasa 5,5: il centrocampo di fatto non c’è, si gioca a lanci lunghi direttamente dalla difesa e lui può fare poco o nulla.

Costa 5: vale il discorso fatto per Tanasa, il gioco a centrocampo non c’è. Vedremo se con Caponi cambierà la musica... (Diodato 5: non di vede praticamente mai).

Piscitella 5,5: relegato sulla fascia è facile preda delle maglie difensive avversarie, meno brillante del solito e costretto ad un dispendio di energie notevole (Nardella sv).

Florentine 5,5: inizialmente prova a dare un po’ di brio in avanti ma poi finisce per spegnersi come tutta la squadra (Ennasry sv).

Marquez 5: si fa notare solo per le continue proteste verso arbitro e avversari e anche stavolta finisce la partita senza aver mai tirato in porta.

Manoni 5,5: la sua seconda gara in arancione non è andata per il meglio, la squadra non c’è e dopo il gol dell’Imolese si scioglie come neve al sole. I cambi non danno i frutti sperati.