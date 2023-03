"Non era scontato"

Una vittoria netta e senza storia che lascia poco spazio ai commenti. Pistoia ha solo dovuto ritrovare il ritmo partita e poi una volta che si è sciolta ha giocato la sua pallacanestro dimostrando tutta la sua superiorità nei confronti di Chieti. Va detto che riprendere dopo una sosta lunga non è mai facile, soprattutto senza motivazioni se non quella di dover onorare l’impegno com’è giusto che sia. "Sono contento perché ripartire dopo due settimane senza partite non è così scontato – afferma Nicola Brienza - però a parte i primi cinque minuti dove eravamo un po’ in rodaggio, poi abbiamo alzato i toni riprendendo quelle che sono le nostre consuetudini. Adesso purtroppo abbiamo un’altra pausa e dovremo gestire anche questa, ma la risposta dei ragazzi e ciò che avevo chiesto nel pre partita tenendo conto che per noi era una partita che poteva contare il giusto l’abbiamo onorata facendo il nostro dovere e sono contento che i ragazzi abbiano avuto questa applicazione". Come sempre Pistoia è partita dalla difesa per rientrare in carreggiata e quando ha alzato l’intensità per Chieti non c’è stato niente da fare anche perché i biancorossi hanno bloccato le fonti del gioco degli avversari che si sono trovati in difficoltà non avendo soluzioni alternative valide per opporre una solida resistenza. "La fonte maggiore di gioco per Chieti arriva da Jackson e Roderick – dice il tecnico biancorosso - e abbiamo fatto una buona difesa su di loro, magari concedendo qualcosa in più ai lunghi e questo alla fine ci ha dato buoni risultati. Sono stati bravi ad interpretarla e anche dalla panchina a tenere alta l’intensità, oggi tutti e dieci hanno provato a fare il loro meglio". Adesso di nuovo una sosta questa volta per le finale di Coppa Italia, Pistoia tornerà in campo domenica 19 per la sfida interna contro la Fortitudo Bologna e poi di nuovo in casa il 22 contro Cento per una partita di grande importanza.

M.I.