"Noi più continui Da loro sarà dura ma ci proveremo"

Pistoia e Torino si sono date battaglia fino alla fine ma sono stati i biancorossi ad avere la meglio grazie ad una maggiore continuità e lucidità. "Una sfida di una intensità pazzesca – dice coach Nicola Brienza – tra due squadre che non muoiono mai. Due squadre che non sono arrivate in finale per caso battendo una Cantù e una Treviglio. E’ stata una partita dove l’aspetto tecnico passa in secondo piano perché tra noi e Torino è stata una gara di nervi. Detto questo voglio spendere due parole su ’Sacca’ che è stato decisivo per le sorti della partita e lo ringrazio perché sta andando oltre al dolore". Pistoia e Torino sono due squadre nel vero senso della parola, due gruppi che fanno della compattezza e solidità le loro armi migliori. "La continuità ci ha premiato anche se, come ho detto, è stata una partita maschia, fisica dove nel primo quarto abbiamo avuto un po’ di difficoltà in attacco e poi i ragazzi sono stati bravi a trovare la chiave giusta per vincere la partita. Una continuità che dovremo avere anche a Torino dove ci aspetta una partita tosta, sapendo che questa volta saranno loro ad avere il pubblico a favore. Di contro noi essendo sul 2-0 abbiamo dei jolly da giocarci per chiudere la serie". E’ proprio questo lo spirito con cui si presenterà Pistoia a gara 3 ovvero con l’obiettivo di provare a chiudere subito i conti. "Con questa vittoria – conclude il coach – ci siamo garantiti di giocare gara 5 in casa nostra dove con un pubblico così diventa dura per tutti. Ma, ovviamente, proveremo a chiuderla prima".