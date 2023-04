Niente scherzi, vince la Gema Senza Savoldelli e Di Pizzo a metà

gema

GEMA MONTECATINI: Molteni 13, Laganà 27, Digno 10, Marengo 2, Di Pizzo 8, Infante 7, Neri 15, Duranti, Ghiarè, Savoldelli ne, Benedetti ne, Cellerini ne. All. Angelucci.

ESSE SOLAR GALLARATE: De Bettin 19, Gravaghi 8, Hidalgo 9, Filippi 9, Trentini 3, Passerini 10, Clerici 10, Antonelli 6, Calzavara 5, Ielmini, Bresolin. All. Gambaro.

Arbitri: Paglialunga e Lanciotti.

Parziali: 20-19, 40-37, 63-55.

MONTECATINI TERME – Orfana di Nicola Savoldelli e, per quasi metà gara, anche di Marco Di Pizzo, la Gema Montecatini si dimostra più forte di ogni avversità e supera 82-79 la Esse Solar Gallarate, staccandola in classifica. Botta e risposta fra lunghi Di Pizzo-Filippi in avvio, Hidalgo prova a lanciare Gallarate ma Gema resta in scia e sorpassa con Laganà (9-8). La tripla di Molteni vale il primo allungo termale, ma gli ospiti replicano con un parziale di 7-2 ispirato dai tiratori scelti De Bettin e Passerini e mettono nuovamente il naso avanti. L’ultima parola del primo quarto spetta a Infante, ma è un fuoco di paglia perché la Esse Solar piazza un altro break all’alba del secondo periodo prendendosi tre possessi di vantaggio (22-28). Gli errori in lunetta non aiutano i "leoni", i quali tuttavia riescono col passare dei minuti a recuperare il terreno perduto. La bomba di Digno riporta sopra Montecatini, che grazie a due tecnici fischiati agli avversari ne approfitta per "scappare" sul 40-33. Gallarate ha un sussulto d’orgoglio prima del riposo lungo, ma al rientro dagli spogliatoi Gema dà un’altra spallata al match volando sul +8. L’espulsione di Di Pizzo arriva come un fulmine a ciel sereno per la formazione di Angelucci e consente ai varesini di rifarsi sotto, i locali però si compattano e restano avanti con i canestri della "vecchia guardia", ossia Neri e Molteni. Laganà da sotto firma il nuovo vantaggio a quattro possessi (63-55) con cui Gema arriva alla terza sirena, polverizzato dall’11-0 di Gallarate in avvio di ultimo quarto. Due triple di Neri rimettono a posto le cose, ed è sempre il numero 33 a suonare la carica dopo un altro break ospite. Nel finale incandescente Gema Laganà risulta decisivo nonostante qualche libero sbagliato di troppo, Marengo cattura ogni rimbalzo possibile e immaginabile e Trentini sbaglia l’ultimo tiro: è festa rossoblù, dopo quaranta minuti di sofferenza pura.

Filippo Palazzoni