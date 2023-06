Nico Basket Over, obiettivo salvezza raggiunto, ora il traguardo è la Serie B

È stato un campionato in linea con gli obiettivi prefissati quello che ha disputato la Nico basket targata Over nella stagione 2022-2023. Le ragazze pontigiane guidate da coach Nicolosi, dopo aver maturato contro Spezia la salvezza matematica, se la sono giocata fino all’ultimo per strappare l’ottavo posto in graduatoria. Purtroppo la sconfitta casalinga per 46-60 contro Costone Siena ha spento ogni speranza di post season e alla fine è arrivato un amaro ma non per questo negativo nono posto. La Nico ha concluso la stagione a quota 20 punti, con una squadra che a sprazzi ha fatto vedere un ottimo basket, dando ampio spazio alle giocatrici più giovani e allo stesso tempo consolidando alcune tra le più esperte ( su tutte Giglio Tos). La società del presidente Massimo Nerini sulla scia di questa annata affronterà per il secondo campionato consecutivo la Serie B, con un roster che sarà composto da tre giocatrici senior e da una batteria di ragazze più giovani che si sono messe in mostra quest’anno e che cercheranno di ben figurare anche il prossimo. Chiaramente il minimo obiettivo é quello di mantenere la categoria e possibilmente quello di migliorare la posizione di classifica di quest’anno.

Le.Me.