Nella tana della leonessa. Estra all’esame capolista

L’Estra Pistoia si presenta oggi (ore 16.30) nella tana della leonessa che non è propriamente il posto più sicuro del mondo. Brescia è prima in classifica e, numeri alla mano, con grande merito ma Pistoia ha ampiamente dimostrato di non conoscere il concetto della paura e di affrontare anche le sfide più dure e difficile sempre guardando in faccia l’avversario. Una mentalità che Nicola Brienza ha inculcato ai suoi ragazzi che l’hanno recepita e fatta propria andando spesso al di là dei propri limiti attraverso il lavoro duro in palestra. Lavoro che anche questa settimana è andato come da programma. "È stata una buona settimana di allenamenti – dice Brienza – Blakes sta bene e si è allenato regolarmente con il gruppo, Varnado sta recuperando la sua condizione migliore e siamo pronti per affrontare Brescia, una squadra che, come ho già detto, ha fatto investimenti importanti tanto da essere tranquillamente da alta classifica in Eurocup ma avendo scelto di non giocare le Coppe può concentrarsi sul campionato. Coach Magro, che è un amico, ha trovato la giusta alchimia tra i giocatori, lavora molto in bene ed i risultati si vedono. Sono primi in classifica, sono al top di tutte le statistiche sia difensive che offensive. Dobbiamo fare i complimenti a loro ma noi andremo lì provando a giocare la migliore partita possibile".

Già, Pistoia per provare ad avere una possibilità di tornare a casa con i due punti dovrà necessariamente giocare la miglior partita possibile anzi, dovrà giocare la partita perfetta e potrebbe non essere sufficiente. "All’andata – prosegue Brienza – abbiamo disputato una buona gara con la giusta attenzione, poi Della Valle nel momento decisivo ha piazzato il break che ha indirizzato la partita. Dovremo creare le stesse situazioni cercando di portare la partita più in là possibile rimanendo in scia e vedere se poi ci potranno essere le condizioni per tentare il colpo".

Ci vorrà, come detto, una prova di livello da parte di tutta la squadra senza dimenticare alcuni duelli come quello sicuramente interessante tra Ogbeide e Milan. Derek si troverà di fronte il miglior pivot del campionato e sotto canestro sarà una bella lotta. "Una bella sfida – ammette il tecnico biancorosso – Milan è un giocatore di grande esperienza e di talento ma devo dire che Derek ogni volta che si è trovato di fronte a certe sfide ha sempre risposto bene. Brescia sarà un banco di prova sotto tutti i punti di vista, sia a livello di squadra che di singoli".

La gara contro Brescia inaugura un trittico da far tremare i polsi con l’Estra che dopo dovrà affrontare Milano e Venezia. "Il calendario sfalsato, di cui fatico a comprendere il senso – afferma Brienza – non ci fa avere certamente tre gare comode e per questo la sfida contro Scafati per noi era decisiva perché ci consentiva di muovere la classifica e avere un po’ di respiro in vista appunto di queste tre gare. E’ stata una vittoria importante e fondamentale per il nostro cammino. Diciamo che abbiamo tre bonus in cui nessuno si aspetta che vinciamo ma siamo in Coppa Italia proprio perché abbiamo vinto partite che nessuno si aspettava".

Maurizio Innocenti