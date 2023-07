Nel trofeo dell’Unità Samuel Oskar Cassi batte di 13“ il pistoiese Massimo Mei

Il fiorentino Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano) si è aggiudicato con il tempo di 26’14’’ sulla distanza dei km 8 dell trofeo "Festa dell’Unità Ponte Buggianese", organizzato alla perfezione dalla società Montecatini Marathon in collaborazione con il comitato organizzatore della festa. Manifestazione giunta alla quinta edizione. L’atleta fiorentino ha preceduto di 13’’ il forte atleta pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 45’’ Marco Pallini (Atletica Porcari), seguono poi Samuele Cecchi (La Stanca Valenzatico),Davide Galatolo (Lucca Marathon),Igor Mannucci , Claudio Musto entrambi appartenenti all’ Orecchiella Garfagnana), Mariano Catallo (Sdc),Filiippo Ceccarelli (Virtus Atletica Lucca) e Giuseppe Massaro (Montecatini Marathon). Nellaa categoria Veterani uomini ha ottenuto il primo posto il rappresentante del Gruppo Podistico Alpi Apuane, Giorgio Davini che ha cncluso la gara in 28’25’’, al secondo posto, Andrea Federici (Gruppo Sportivo Run….dagi) mentre Matteo Payta (La Stanca Valenzatico) ha ottenuto il terzo posto. Marco Osimanti (Gruppo Podistico Alpi Apuane) si è aggiudicato la categoria veterani argento uomini nel tempo di 30’17. Nella categoria veterani oro , ancora un trionfo per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) in 34’01’’. Nelle donne assolute ha vinto la lucchese Rachele Fabbro (Gruppo Sportivo Lammari Lucca) seguiita a 43’’ da Elena Cerfada (Gruppo Podistico Cai Pistoia).