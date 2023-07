Mosse di mercato: agli Amici Miei Arrivano Tempestini e Marchio

La stagione 202324 ha preso ufficialmente il via proprio ieri. E anche se all’inizio dei vari campionati mancano circa due mesi, le società di Pistoia e provincia sono da tempo attive sul mercato. E le ultime operazioni, in ordine cronologico, portano in Prima Categoria, dove gli Amici Miei si sono assicurati due nuovi rinforzi: accanto alla conferma del difensore Kevin Acoraro, i centrocampisti ventunenni Tommaso Tempestini ed Antonio Marchio. La dirigenza punta con forza al ritorno in Promozione e il compito di assemblare al meglio l’organico tocca al nuovo tecnico Dario Gentili. Sempre in Prima, il direttore sportivo del Tempio Chiazzano, Alessandro Petrini, ha messo a segno due colpi in entrata: si tratta di Antonio Di Biase (esterno d’attacco classe 1994 proveniente dal Cintolese) e di Samuele Chiti, centrocampista ventiduenne ex-Pistoia Nord. In Seconda Categoria, l’Atletico Casini Spedalino vuole continuare a stupire: dopo l’arrivo dell’esperto centrocampista Antonio Ciaccio sono stati ufficializzati anche Alessandro Damiani e Matteo Guidotti. La Virtus Montale appena retrocessa dovrà ufficializzare la guida tecnica. Tre le conferme: il portiere Mirko Salzano, il difensore Giovanni Borselli e il centrocampista Riccardo Nincheri.

Giovanni Fiorentino