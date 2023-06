Montecatini vince a Viareggio Primato dedicato al presidente

Nella sesta giornata del campionato di Promozione di Società 1° categoria – Girone Unico la formazione del presidente Moreno Zinanni in trasferta a Viareggio è riuscita ad avere la meglio sulla Migliarina. L’Avis Montecatini si è imposta per 6-2. I biancocelesti in special modo nella prima parte della gara hanno dimostrato un gioco di buona levatura tecnica: Nei primi set hanno realizzato 55 punti e subendone solo 34. Nella seconda parte poi a punteggio acquisito, i termali hanno tirato i remi in barca e hanno messo in campo le secondo linee per dar modo a tutti di scendere in campo. Una scelta tattica che ha permesso ai viareggini di ridurre il divario del punteggio finale. Alla fine è stata una buona prova di quasi tutta la squadra, solo qualche piccolo neo nella scelta delle giocate da effettuare. Il ds Bonaccorsi ha messo in campo con scelta recnica rivelatasi indovinata, Vaiani-Conforti- Giannini in terna e Andrea Iuracà nell’individuale ottenendo un risultato di parità per i primi e una secco vittoria per il secondo. Nella seconda parte le coppie da una parte Conforti-Giannini vincono il primo set nel secondo entra Vaiani e si aggiudicano il bottino pieno, dall’altra Iuracà-Pacella si aggiudicano il set, entra Bonelli ma viene mancato il bottino pieno. Particolarmente euforico il presidente del sodalizio termale che non poteva sperare in un risultato più soddisfacente di incontro e di classifica. Un premio per tutti gli sfrozi della famiglia Zinanni, presente oltre che nelle bocce anche nel basket e nel calcio cittadino. Un primato. Resta il cruccio per il bocciodromo ancora chiuso e la squadra costretta a giocare a Pieve a Nievole.