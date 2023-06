Montecatini vince a Viareggio Ora sfida decisiva con Scandicci

E’ stato un fine settimana davvero esaltante della Montecatini Avis che nella settima giornata del campionato nazionale di promozione 1°categoria in trasferta sui campii della bocciofila Viareggina è riuscita ad ottenere un esaltante vittoria, 6-2 il risultato finale. La società del presidente Moreno Zinanni è scesa in campo schierata con Andre Iuracà nell’individuale opposto a Marco Sodini uomo di spicco della formazione locale. il termale si è esibito con una serie di raffate da manuale e si è aggiudica il primo set 8-1, e il secondo set per 8-7. Nella corsia accanto la terna termale composta da Conforti-Vaiani-Pacella su le ali dell’euforia hanno costrtetto gli avversari a una resa totale 8-6 il primo set, 8-0 il secondo. Si è andati dunque al riposot con Montecatini in vantaggio per 4- 0. Al rientro sono andate in campo le coppie: da una parte Conforti-Pacella dall’altra Iuracà-Giannini. Forse troppo rilassate entrambe perdono il set. Bonaccorsi sostituisce Giannini con Bonelli e finisce con una facile vittoria. A questo punto il girone eliminatorio è ormai diventato un duello fra la Montecatini AVIS e la Scandiccese. Decisivo lo scontro diretto che si terrà sabato a Pieve a Nievole sede attuale dei biancocelesti, chi riuscirà a imporsi si vedrà spianata la strada per proseguire la strada in campo nazionale.