Montecatini, sono tre gol...d’Eccellenza

larcianese

0

montecatini

3

LARCIANESE: Gliatta, Porciani, Antonelli, Ghelardoni, DeL Sordo (61 Ferraro), Iannello (72 Filieri), Volpi, Fontanelli (83 Fejzaj), Vettori, Guarisa (46 Granito). Allenatore Maurizio Cerasa.

VALDINIEVOLE MONTECATINI : Gega, Fanti, Lici, Rinaldi, Fedi, Coselli, Gerti Bibaj, (61 Ricci), Isola (76 Giuseppe Ricci), Dingonzi (77 Benvenuti), Gersi Bibaj (53 Benvenuti), Bacci (68 Beqiri. Allenatote Leonardo Tocchini.

Arbitro: Rinaldi della sezione di Empoli.

Marcatori: 12 F Dingonzi, 28 Bacci (r) 36 J. Bibaj.

Note: al 54 espulso Coselli per doppia ammonizione.

LARCIANO – Con una giornata d’anticipo la Valdinievole Montecatini ha vinto il campionato di Promozione e conquista l’accesso all’ Eccellenza. Lo ha fatto nei migliori dei mondi, dominando e sconfiggendo a casa loro la Larcianese, formazione che è stata rivale principale per un’intera stagione. Ha vinto la partita spareggio, giocata allo stadi Idilio Cei, davanti ad una tribuna gremita di spettatori, con una larga fetta di rappresentanza del Montecatini. La formazione di mister Leonardo Tocchini ha disputato una grande partita, soprattutto nel primo tempo, quando ha segnato tre reti che di fatto hanno sancito la vittoria. Una maggiore freschezza atletica e tanta concentrazione ha permesso di superare la Larcianese, apparsa nell’occasione sottotono e spenta in alcuni suoi importanti giocatori. La Valdinievole Montecatini ha vinto con grande merito, mostrandosi nella partita decisiva superiore alla Larcianese. La rete che ha sbloccato l’incontro è arrivata al 9. Azione tutta di prima del reparto offensivo ospite, finalizzata da Bacci e conclusa da Dingozi, che da pochi metri dalla linea di porta ha insaccato. La Larcianese ha tentato di reagire, consapevole dell’importanza della posta in palio. Ha creato un paio di occasioni, diversi corner, ma il portiere Gega non è mai stato veramente impensierito. Al 28 la Valdinievole Montecatini raddoppia su rigore trasformato abilmente da Bacci e concesso per un fallo di Del Sorbo commesso sullo stesso Bacci. Due reti subite che disorientano i locali e al 35, su un errore di disimpegno di Del Sorbo, gli ospiti segnano la terza rete con Bibaj, che con un preciso rasoterra sorprende Gliatta, nell’occasione fuori porta. Partita praticamente chiusa a favore degli ospiti. Il secondo tempo è una pura formalità. Pur rimanendo in dieci, per l’espulsione di Coselli, per doppia ammonizione, i neocampioni non soffrono la pressione offensiva dei viola e senza particolari problemi arrivano fino al novantesimo, quando al triplice fischio finale esplode la gioia tra i giocatori e tifosi presenti. Festa che successivamente si sposta negli spogliatoi. Per la Larcianese sconfitta l’obiettivo adesso diventa la vittoria ai play off.

Massimo Mancini