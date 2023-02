Montecatini guadagna un punto alla Larcianese sconfitta in casa Preziosa vittoria della Lampo

Doveva essere un turno potenzialmente favorevole alla Larcianese e invece alla fine chi ha guadagnato un punto nel duello al vertice al vertice è stato il Montecatini che ha pareggiato nell’ostica trasferta di Pontremoli, mentre la Larcianese è, non senza sorpresa, stata battuta in casa dal Casalguidi. Il tecnico dei termali aveva preparato con cura la sfida in Lunigiana e con una tattica accorta è riuscito a portare a casa un punto prezioso. A fare la gara è stata la Pontremolese che però non è riuscita a concretizzare in rete il maggiore possesso palla. Qualche rischio per i termali c’è ovviamente stato: a cominciare dal 21esimo con sfera che danza nell’area piccola e Andrea Filippi perde l’attimo per spingerla in porta con il portiere fuori causa. 64’ sugli sviluppi di una rimessa laterale di Andrea Filippi il portiere Gega allunga la traiettoria sulla palla arriva Miceli che di prima intenzione spara in porta, bravo il migliore in campo dei termali Isola, il capitano con qualche difficoltà sventa l’affondo. La Larcainese come detto è caduta in casa battuta dal Casalguidi. Hanno deciso due rigori, uno peer tempo. Nei primi 45’ non ci sono state grosse emozioni, l’unica è arrivata per un palo colpito dal gialloblù Ceccarelli. poi il rigore per un fallo di mano di Granito trasformato da Nania. Ovviamente nella ripresa i viola vanno all’attacco, ma dopo un quarto d’ora gli ospiti raddoppiano. In questo caso Baldasseroni fischia il rigore per un fallo di Pinto su Ceccarelli. Sul dischetto va ancora Nania che realizza e chiude il match. Nella parta alta della classifica arriva anche la Meridien che con la vittoria di ieri sul Capezzano Pianore agguanta la Pontremolese al quarto posto a quota 30. I bianconeri hanno rispettato il pronostico, ma il sucesso è stato più difficile del previsto. Perchè dopo una partenza come da copione il Capezzano ha pareggiato il gol di Falorni e poi si è ritrovata con un uomo in più per l’espulsione di Lavorini. Ma con Chainese la Merieidn è comunque riuscita a prendersi i tre punti.

In chiave salvezza importante successo esterno della Lampo sul campo degli Amici Miei con una doppietta di Biagioni.