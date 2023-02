Montale vuole un altro scalpo illustre

Quarrata e Montale in campo questa sera, Agliana domani pomeriggio. In serie C Gold, stasera a partire dalle 21.15 a Firenze, andrà in scena Olimpia Legnaia – Consorzio Leonardo Servizi e Lavori; domani, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, l’Endiasfalti riceverà la visita del Basketball Club Lucca. In serie C Silver, questa sera dalle 21.15 a Fucecchio, la Folgore, al comando del torneo con Pisa e Montevarchi, affronterà la Libertas Montale, terz’ultima ma reduce dall’aver battuto Pisa. Tutti preparati alla difficilissima trasferta in casa di Legnaia, quinta forza del campionato e reduce da tre vittorie di fila, in casa mobiliera. Quarrata è nono, ma da qui alla fine della regular season vorrebbe scalare qualche posizione della graduatoria. Agliana, ottava, tornerà a confrontarsi con Lucca, dodicesima, dopo la rocambolesca sconfitta del girone d’andata. Nelle ultime 3 gare, altrettanti successi per i rivali: ci sarà bisogno di un’Agliana concentrata e determinata.