Montale stasera Quarrata domani

Per la 12° giornata del girone di ritorno serie C Gold, domani dalle 18 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata-NBA Altopascio al PalaMelo e Mens Sana 1871-Endiasfalti Agliana a Siena: sfide tra l’ottava e la tredicesima forza della graduatoria e fra la sesta e la nona. Per il 10° turno di ritorno C Silver, stasera dalle 19 alla palestra Coppi di Montale, Libertas-Campi Bisenzio, terz’ultima contro quinta della classifica. Per la formazione mobiliera un’opportunità per salire in classifica.