Monsummano guida la classifica, Lo Spedalino Le Querci battuto dai pisani

In lontananza si intravede già il traguardo della "regular season", visto che la ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. Ma le formazioni di Pistoia e provincia sono chiamate a non abbassare la guardia. Anche se nel girone B di Prima categoria, è già partito il conto alla rovescia per la promozione, a Monsummano: dopo il 2-0 imposto al Candeglia (con reti di Compagnone e Dal Poggetto) gli uomini di Mirco Matteoni sono sempre più al comando della classifica e hanno ben sette punti di margine sul Porcari nuova seconda forza del raggruppamento. Anche grazie al Chiazzano, che ha fermato sull’1-1 il Forcoli grazie a Pagnini. Stop imprevisto per il Giovani Via Nova, sconfitto in casa dallo Staffoli, ma le concorrenti alla corsa salvezza ne hanno approfittato a metà: Virtus Montale e Pescia non sono andate oltre il pari, contro la Sanromanese (0-0) e l’Accaiolo (2-2, Biagi e Mercugliano). Lo Spedalino Le Querci è invece caduto nella tana del Selvatelle, con i pisani vittoriosi per 3-2. Nel girone F di Seconda Categoria, la copertina è per il San Niccolò: il solito Betti ha griffato l’1-0 interno contro la capolista CSL Prato Social Club, che ha ancora nove lunghezze di vantaggio sugli aglianesi e sul Pistoia Nord. Giovanchelli ha messo a segno una doppietta, ma la squadra si è fermata al 2-2 contro Chiesanuova. Risalgono le quotazioni dell’Atletico Casini Spedalino, capace di rifilare un secco 4-0 a La Querce alla luce delle marcature di Brunetti Marchiseppe e Martini. Pareggi senza reti fra Montagna Pistoiese e Montalbano Cecina, mentre il Cintolese ha violato di misura il terreno di gioco della Galcianese (1-0). In zona playout il Montale Pol.90 Antares ha superato 2-1 il Vinci e l’Olimpia Quarrata ha ottenuto un punto con il Prato Nord.