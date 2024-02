Mondiali di fondo. Gabbrielleschi settima a Doha. Ora in vasca per volare a Parigi

Il grande cuore di Giulia, che cade ma sa rialzarsi come poche atlete al mondo. Giulia Gabbrielleschi conclude al settimo posto la 5 chilometri di fondo ai Mondiali di Doha: la 27enne pistoiese, tesserata di Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, chiude con il tempo di 57’47"6, prima delle italiane (Barbara Pozzobon è quindicesima in 57’58"5; stamattina Giulia gareggerà con il Team Event azzurro nella staffetta iridata 4x1500 metri dalle 10.30 ora locale (le 8.30 italiane). Per la cronaca, la 5km è stata vinta dall’olandese, pluricampionessa di tutto, Sharon Van Rowendaal, che bissa il successo della 10km e si prende il primo titolo mondiale nella breve distanza chiudendo dopo un finale elettrizzante in 57’33"9. Seconda l’australiana Chelsea Gubecka (57’35"), terza la brasiliana, altra olimpionica, Ana Marcela Cunha (57’36"8), 32 anni e non sentirli. "Gara dura, con acqua fredda (19°), ben condotta da Giulia, sempre con le migliori. Ha ceduto un po’ alla fine, nello sprint, che non le è congeniale", il commento del suo tecnico, Massimiliano Lombardi.

"Sapevo che sarebbe stata una gara diversa dalle altre perché hanno prevalso le nuotatrici di vasca spingendo fin dall’inizio – le parole di Giulia al termine –. Al secondo giro mi sono attaccata alla Grimes, ma non sono riuscita a risalire. Proverò a qualificarmi per la carta olimpica mancante attraverso i 1500m stile libero in vasca facendo 16’09, ovvero un secondo meno del mio personale", sottolinea lei, bronzo europeo in carica e bronzo mondiale a Budapest 2022 in acque libere. "Può rientrare nella 10km di ‘Parigi 2024’ qualificandosi in vasca – spiega Lombardi –: il regolamento consente, se non sono stati già occupati i due posti disponibili, di inserire una atleta qualificata ai Giochi Olimpici nei 1500m stile libero". Non resta che confidare nel gran cuore di Giulia, allora.

Gianluca Barni