Mister Tocchini: "Un primo tempo strepitoso" Carbone: "Dai viola mi aspettavo qualcosa in più"

Prima in campo e poi negli spogliatoi è stata festa grande per il Valdinievole Montecatini, che con una giornata d’anticipo ha vinto il campionato di Promozione. Portato in trionfo l’allenatore Leonardo Tocchini che dice: "Abbiamo disputato un primo tempo strepitoso. Un approccio alla partita straordinario e le tre reti segnate, contro una grande squadra come la Larcianese, sono la dimostrazione della nostra vitalità. La nostra freschezza atletica, la spensieratezza dovuta anche alla giovane età dei nostri ragazzi, hanno travolto la squadra locale. Abbiamo avuto il merito di passare in vantaggio dopo appena nove minuti e questa rete ci ha spianato la strada verso il successo". Breve battuta del presidente della Larcianese Giancarlo Carbone: "Ccomplimenti al Montecatini che ha giocato bene nella partita decisiva, meritando il successo. Dai miei ragazzi mi aspettavo qualcosa di più. Peccato. Adesso comunque penseremo a fare bene nei play off".

Mas.Man.