Mirval dice addio all’Aglianese Il centravanti ora volta pagina

Il centravanti Raphael Mirval non è più un giocatore dell’Aglianese. La notizia è stata data dal club neroverde con un breve comunicato ufficiale in cui si informa che l’Aglianese Calcio 1923 "ha risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Raphael Mirval, assecondando la richiesta del giocatore di far ritorno in Francia per motivi familiari". La comunicazione è arrivata il giorno dopo il derby con la Pistoiese perso dall’Aglianese per 2 a 1 e spiega l’assenza del giocatore dalla lista dei convocati per la partita. Mirval ha giocato per l’ultima volta con la maglia dell’Aglianese la domenica precedente, nella trasferta di Scandicci, subentrando dalla panchina poco dopo l’ora di gioco. Mirval è il secondo cannoniere della squadra neroverde con sette reti, dietro Mariani che di gol ne ha segnati nove. L’attaccante originario della Guadalupe, acquistato in estate come la quasi totalità dell’organico neroverde, ha giocato spesso da titolare. Nella prima parte del campionato è stato in ballottaggio con Vassallo, a volte subentrando dalla panchina e molto spesso iniziando dal primo minuto. Nel derby di andata con la Pistoiese Mirval segnò il primo gol per l’Aglianese in una gara finita 2 a 2. Nelle ultime partite Baiano gli ha preferito come titolare De Sagastizabal, il centravanti argentino acquistato nel mese di dicembre dopo l’addio di Vassallo, che si è accasato al Riccione. In alcune partite, nel girone di ritorno, Baiano ha anche schierato il doppio centravanti con Mirval e De Sagastizabal.

Ora l’allenatore dell’Aglianese, come ha fatto con la Pistoiese, darà a De Sagastizabal l’esclusiva del ruolo di centravanti. Crescerà lo spazio anche per Baldeh, una punta agile e veloce, arrivato nel mercato invernale che finora ha avuto un minutaggio piuttosto ridotto, ma che domenica scorsa ha sfruttato al meglio lo spezzone di partita in cui è stato chiamato in causa, segnando il gol del 2 a 1 dell’Aglianese. E’ probabile quindi che Baldeh si rivedrà in campo, partendo dalla panchina, anche domenica prossima nella gara in casa con il Salsomaggiore.

Giacomo Bini