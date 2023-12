Minors. Riscatto Quarrata, tonfo Bottegone

Nella giornata, la prima di ritorno dei campionati di B Interregionale e serie C, nella quale riposava da calendario la Gioielleria Mancini Monsummano, vincono Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ed Endiasfalti Agliana mentre viene sconfitta la Valentina’s Camicette Bottegone.

Quarrata batte l’Abc Castelfiorentino e festeggia così al PalaBetti il ritorno alla vittoria che mancava da quattro turni, salendo a quota 12 punti nella classifica del campionato di serie B Interregionale. Il match termina 92-78 a favore dei mobilieri, spinti al successo dalle super prestazioni di Molteni, autore di 24 punti con 911 al tiro, e Tiberti, che chiude con 20 punti e 18 rimbalzi. Quarrata: Marini, Mustiatsa 7, Sevieri, Balducci 14, Molteni 24, Falaschi, Calugi 2, Regoli 12, Nesti, Antonini 11, Agnoloni 2, Tiberti 20.

Nel girone B di serie C, comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per Agliana. I ragazzi di coach Gambassi espugnano 73-69 il parquet della Juve Pontedera grazie a un’ottima prestazione di squadra. "È stata una partita durissima, come ci aspettavamo. Pontedera veniva da un periodo positivo e ci ha messi in seria difficoltà – ammette il tecnico –. Abbiamo tenuto dei ritmi altissimi e, nonostante i problemi a rimbalzo difensivo, siamo stati bravi a mantenere alta l’attenzione". Agliana: Catalano 21, Andrei 3, Nesi 5, Bacci 7, Nieri 4, Rossi 22, Mucci 5, Bonistalli, Mbengue 6.

Dopo due vittorie consecutive, che avevano rilanciato tutto l’ambiente, Bottegone subisce a Montevarchi un pesante 93-62. Un match che è stato in equilibrio, seppur dovendo sempre rincorrere, nei primi 12-15 minuti di gioco, con i gialloneri, privi di Niccolò Milani, che hanno fatto vedere qualcosa di buono prima di lasciar scappar via i padroni di casa. Bottegone: Magnini 4, Santangelo 3, Pierattini 3, Agostini 4, Mati 15, Cukaj 8, Mucciola, Banchelli 2, Riccio 21, De Leonardo 2.

Gianluca Barni