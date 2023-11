Minors - il programma del weekend. Agliana riabbraccia Nesi per il rilancio

Si va per la decima giornata d’andata nei campionati di serie B Interregionale e serie C di pallacanestro. In B Interregionale, domani sabato 25 novembre, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, sfida tra il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, settimo in classifica con 10 punti, e la Stosa Virtus Siena, seconda a quota 14. In C girone A, sempre domani la Valentina’s Camicette, penultima a 4, ospiterà, dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, il Garden Toscana Resort San Vincenzo, secondo a 10; in C girone B, domenica 26 novembre dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, l’Endiasfalti Agliana, penultima a 2, se la vedrà con la Synergy Basket Valdarno, ultima a 2; nello stesso raggruppamento, sempre dopodomani dalle 18 a Siena, confronto tra la Mens Sana, seconda a 12, e la Gioielleria Mancini Monsummano, terz’ultima a 2. Nel Dany Basket Quarrata dovrebbe rientrare Tiberti, assente nell’incontro con Cecina. Siena evoca cattivi ricordi: nel passato torneo di serie C Gold, Quarrata giocò la finale dei playoff contro i senesi, perdendola. Tutto nella norma in casa-Bottegone, che in settimana ha svolto un allenamento congiunto con Montemurlo, un modo per consentire ai pratesi, rimasti senza impianto causa alluvione, di prepararsi al meglio. Intanto, la dirigenza ha festeggiato le 150 partite in maglia-Bottegone di capitan Banchelli. Cambiamenti alla Pallacanestro Agliana 2000: per Cannone che ha deciso di cessare l’attività, ecco un gradito ritorno, quello di Francesco Nesi. Guardia di 191 centimetri, ha mosso i primi passi nel basket senior tra Pistoia, Montecatini e Altopascio. Sarà la sua terza stagione consecutiva con la maglia della Endiasfalti del presidente Simone Caramelli. "Dovevamo rinforzare la squadra e la prima persona a cui abbiamo pensato è stata Francesco", la benedizione del massimo dirigente neroverde. Gianluca Barni