L’undicesimo e ultimo turno di ritorno della prima fase dei campionati di pallacanestro di serie B Interregionale e serie C si gioca nello stesso giorno e al medesimo orario.

In B Interregionale e nel girone B di C domenica 18 febbraio con inizio alle 18; nel girone A di C sabato 17 febbraio con avvio alle 18.30. In B Interregionale, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ospiterà lo Spezia Basket Club al PalaMelo della città del mobile: sfida tra la sesta forza della classifica a 24 e la settima, due lunghezze sotto. Mobilieri tutti a disposizione: dovrebbe recuperare anche Agnoloni, vittima di una lieve distorsione alla caviglia. Non ha giocato contro Siena per precauzione. All’andata i liguri si imposero 79-69.

Nel girone A di C, la Valentina’s Camicette Bottegone affronterà la Pallacanestro 2000 Prato alla palestra Martin Luther King. "Derby che questa volta non serve quasi a nulla – fanno sapere dalla società guidata da Don Baronti –. Rientreranno gli squalificati". La testa è già alla seconda fase del torneo. Bottegone occupa l’ottava posizione della classifica a quota 16, Prato la terza a 28. All’andata, splendido successo dei nostri portacolori in terra laniera: 88-78.

Nel girone B, l’Endiasfalti Agliana chiude il primo step ricevendo la visita della Fides Livorno al Pala Capitini di Agliana: Agliana quarta in graduatoria con 24 punti, Livorno sesto a 20. All’andata gli uomini di Gambassi espugnarono Livorno con il punteggio di 74-66. "I ragazzi stanno bene. Ci prepariamo alla seconda fase, ove potremmo essere la sorpresa", le parole del presidente neroverde Simone Caramelli.

Infine, nello stesso raggruppamento, incontro tra il Pino Firenze, terzo a 24, e la Gioielleria Mancini Monsummano, ottava a 14. All’andata a Ponte Buggianese, grande affermazione dei valdinievolini per 81-75.

Gianluca Barni