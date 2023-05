Milleluci... mille attività

La Pallavolo Milleluci Casalguidi, storica società del nostro volley, continua a far praticare sport a tante ragazze e bambine del territorio sebbene da ben tre anni sia costretta, dalla mancanza della palestra comunale di Casale (chiusa causa lavori), ad allenarsi alla bell’e meglio. Innanzitutto, per rispondere alle esigenze delle famiglie e di giovani e giovanissimi nel periodo post anno scolastico, organizzerà dal 12 al 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il centro estivo Pallavolandia per bambinei dai 6 ai 13 anni d’età. Un modo intelligente di fare aggregazione e socializzazione, con giochi di gruppo, laboratori creativi, piscina, sport, uscite. Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 338 5343534 o 338 7788394 oppure 328 4565921. Sul fronte agonistico, la prima squadra di Prima Divisione, allenata da Fabio Grassi, ha conquistato la salvezza al termine di una stagione travagliatissima, caratterizzata anche da tanti, troppi infortuni. "Sono state brave le atlete, capaci di reagire con determinazione alle numerose difficoltà – afferma Sergio Rosa, dirigente e allenatore del vivaio della Milleluci –. Un grazie va soprattutto alle giocatrici più giovani, che hanno dato un contributo rilevante al raggiungimento del traguardo. Stiamo lavorando per approntare una rosa-giocatrici di buon livello: rientreranno alla base elementi di valore quali Matilde Vuolo, Irene Cappellini e Maria Sole Vannacci. Dalla formazione di Seconda Divisione, saliranno Alice Benini, Verdiana Brotini, Silvia Pierattini e Chiara Paci. Più avanti faremo altre valutazioni, sia in entrata sia in uscita. Per quanto riguarda la situazione della palestra, siamo ancora in alto mare. Le date, più volte annunciate dall’amministrazione comunale, non sono state rispettate".

Gianluca Barni