Meritata pausa per Pistoia in vista del rush finale

Essere al gran ballo delle prime otto della classe è stato bello per Pistoia, emozionante, un riconoscimento per quanto fatto nella prima parte di stagione partendo da neo promossa, una scarica di adrenalina per un gruppo giovane in cerca di un posto al sole. L’Estra, purtroppo, ha ballato solo una notte in uno scenario bellissimo con l’Inalpi Arena tirata a lucido per l’occasione, con i tifosi biancorossi al loro posto come sempre non hanno fatto mai mancare il sostegno alla squadra. L’inizio della partita contro Venezia ha fatto sperare che Pistoia potesse scrivere una bella favola. E invece senza aspettare lo scoccare della mezzanotte Pistoia è tornata con i piedi per terra, consapevole che per poter essere la reginetta del ballo la strada sia ancora lunghissima.

I biancorossi hanno lottato, sono stati competitivi per buona parte della partita ma alla fine i valori in campo sono emersi e quando Venezia ha mostrato tutta la sua forza per Pistoia non c’è stato niente da fare. Certo si potrebbe anche dire che se l’Estra avesse avuto percentuali migliori sia ai liberi che nel tiro da due punti e se gli americani, Moore escluso, avessero fatto... gli americani, forse si sarebbe potuti arrivare ad un finale diverso ma la sensazione è che il risultato sarebbe stato lo stesso nove volte su dieci, visto lo strapotere di Venezia in tutti i reparti e soprattutto dal punto di vista fisico. Anche perché c’è da considerare che pure le percentuali della Reyer dall’arco sono state inusualmente basse. Nello sport il più forte molto spesso vince e questa è stata una di quelle volte per cui non c’è niente di cui rammaricarsi ma solo da prendere atto che Venezia è una spanna, forse anche due, superiore a Pistoia. Complimenti alla Reyer e complimenti ai biancorossi che hanno onorato l’impegno dimostrando che con il lavoro, le scelte giuste, la programmazione societaria, si possono raggiungere certi livelli.

Terminata l’avventura della Final Eight è stato dato il ’rompete le righe’ alla squadra che sarà libera fino al 24 febbraio e tornerà ad allenarsi il 26 per preparare la sfida interna contro Tortona, prevista per il weekend del 3 marzo con orario ancora da definire, e in generale il delicatissimo rush finale di stagione, con una salvezza ancora da mettere in cassaforte. I giocatori americani faranno ritorno a casa per qualche giorno ad eccezione di Jordon Varnado, che rimarrà a Pistoia per lavorare sul potenziamento dopo il percorso di riabilitazione a seguito dell’infortunio subito nella partita contro Milano. Carl Wheatle, invece, raggiungerà la propria Nazionale per rispondere alla convocazione con la maglia della Gran Bretagna. L’ala dell’Estra Pistoia, durante la pausa di LBA, dovrà difendere i colori della propria nazione nelle partite in programma venerdì 23 febbraio alle 20.30 a Newcastle contro i Paesi Bassi e lunedì 26 febbraio alle 20.15 a Pardubice in casa della Repubblica Ceca.

Maurizio Innocenti