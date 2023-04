Meridien e Morgia si separano

Le strade di Massimo Morgia e della Meridien si separano: non sarà più lui il responsabile dell’area tecnica bianconera. "Quattro mesi in un calcio che non conoscevo – scrive Morgia – vissuti con entusiasmo, che mi hanno regalato nuove amicizie ed emozioni. Ringrazio dirigenti, collaboratori, tecnici e giocatori e auguro alla Meridien le migliori fortune. Le strade si dividono le persone restano".

Alla base della scelta di non continuare il rapporto iniziato lo scorso dicembre ci sarebbero diverse idee e vedute con la proprietà, legate al tipo di programmazione da portare avanti nella gestione dell’area tecnica. In questi mesi a Larciano, Morgia ha comunque lasciato un segno importante, contribuendo anche ai successi della Meridien nella Coppa Italia di Promozione e nel campionato Juniores. "Alcuni mesi fa – aggiunge – sono stato contattato dal ds Rinaldi, dal vicepresidente Coduti e dall’allenatore Magrin. Con loro ho stabilito ciò che si sarebbe dovuto fare in questi primi quattro mesi di lavoro e che poi avremmo dovuto proseguire anche con nil settore giovanile. Sono state prospettate invece altre cose, giustamente legate a quanto concerne la proprietà. Ma io in quanto direttore tecnico ritengo che il successo di un progetto, oltre che alla vittoria della Coppa Italia di Promozione e del titolo vinto dalla squadra Juniores, sia legato al rapporto umano con le persone e alla possibilità di far esordire quanti più giocatori Juniores in prima squadra, come è successo quest’anno. Se vengono meno queste cose, che erano state invece messe alla base di ciò che avrei dovuto fare, è meglio separarsi.

"Io sono coerente – dice ancora Morgia – e spesso ciò porta anche a farmi del male da solo. Quest’anno ho rifiutato offerte, che mi avrebbero portato a allenare direttamente. Non sono nemmeno un pensionato, perché lo scorso allenavo a Trapani. Sono sceso in Promozione, per fare un lavoro in cui credo, di tipo programmatico, legato soprattutto al settore giovanile".

Simone Lo Iacono