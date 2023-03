Meridien battuta in Garfagnana Castelnuovo due volte in vantaggio

castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi; Casci, Biagioni R, Biagioni L, Bonaldi, Sheta, Vaselli, El Hadfoui, Bartolomei, Grassi, Maggi. A disposizione: Tonarelli, Marganti, Telloli, Galletti P, Bucsa, Caraffa, Ghiloni, Dal Poggetto, Venanzi. All: Contadini.

MERIDIEN: Bartolozzi; D’Angelo, Lo Russo, Chianese, Foresta, Milianti, Fattorini, Langella, Falorni, Baroncelli, Benedetti. A disposizione:Lusha, Lucarini, Tolaini, Vitiello, Ruotolo, Calandra, Fabbrini, Canaj, Del Fa. All: Magrini.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Marcatori: 35’ Grassi (C), 48’ Falorni (M), 75’ Maggi (C).

CASTELNUOVO – La trasferta in casa del Castelnuovo Garfagnana non regala sorrisi alla Meridien, che perde infatti per 2-1. Per i ragazzi guidati da Contadini vanno in gol Grassi e Maggi, mentre Falorni realizza il momentaneo 1-1 per i bianconeri. Parte abbastanza bene la squadra di casa che al 35’ passa in vantaggio, grazie all’attaccante Grassi. La Meridien però non sta a guardare. Infatti inizia a spingere, per poter pervenire quasi subito al pareggio. I bianco-neri ci riescono al 48’, quando Falorni è bravo a battere la retroguardia di casa, e a mettere in rete l’1-1. Col risultato nuovamente in parità, le due squadre cercano il guizzo giusto. Ci riesce il Castelnuovo che al 75’ trova la rete del definitivo 2-1 con Maggi.