Medaglia d’oro per Oddo

Nuova grossa soddisfazione per la Diablo Dance Evolution di Agliana del presidente Raffaele Mascii e in particolare per la danzatrice Giulia Oddo e la sua allenatricepreparatrice Michela Lapolla, in arte Najet. Oddo ha vinto la medaglia d’oro nell’Oriental Show Dance 3149 cl A al "Luni Art Festival", prima tappa del circuito CIDS (Coordinamento Italiano Danza Sportiva) tenutosi a Marina di Massa. Ma non solo. Oddo ha conquistato pure il bronzo nell’Oriental Dance 3149 cl B e si è classificata al quarto posto nell’Oriental Folk Dance 3149 cl C. Tutto ciò dopo gli allori raccolti al Campionato Regionale toscano e Interregionale Toscana-Umbria, disputato al Pala Monte Paschi di Chianciano Terme. Nel senese, infatti, Giulia Oddo si aggiudicò i titoli regionali e interregionali Fids (Federazione italiana danza sportiva) nella 3149 cl C Oriental Folk, nella classe B Oriental Dance e nella cl A Oriental Show Dance.

"Giulia è alle prime esperienze nella classe B – sostiene Lapolla –: è stata bravissima. È una ragazza motivata, determinata, umile, che s’impegna moltissimo. I risultati arrivano: non si può che batterle le mani".

Per informazioni sull’attività della Diablo Dance Evolution è possibile contattare i numeri di cellulare 353 4326231 (solo Whatsapp), 349 7539091 (Michela) o 333 4921445 (Raffaele) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Gianluca Barni