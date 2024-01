Mataloni l’ultimo a mollare

Mataloni 6 – Incolpevole sui gol, compie parate degne di note mettendosi in mostra.

Sanzone 5,5 – Gioca una partita senza grosse sbavature ma neppure con grandi acuti, non sempre si fa trovare pronto.

Mendolia 5,5 – Una partita la sua senza infamia e senza lode, svolge il compitino ma deve trovare maggiore continuità.

Kamana s.v. – Gioca solo 9 minuti e poi lascia il campo per un’espulsione che appare troppo severa. Entra in ritardo sul pallone ma sinceramente il fallo non sembra così cattivo da meritare il rosso.

Cordato 5,5 – Spinge poco sulla fascia limitandosi a difendere ed a tenere la posizione. Sicuramente è un elemento che può dare di più.

Pertici 6 – Macina chilometri sulla fascia, difende, attacca ed è l’unico a creare qualche apprensione al Ravenna.

Carannante 6 – Dirige le operazioni a centrocampo con intelligenza provando a far girare la squadra, certo con l’uomo in meno non è facile anche perché si trova costretto a dare una mano dietro.

Diakhate 5,5 – Ha le potenzialità per fare bene ma al momento non sembra essere al massimo della condizione fisica. (dal 14’st Del Rosso 5,5: si vede poco ma prova ugualmente a dare una mano ai compagni).

Milani 5,5 – Si danna l’anima prima sulla fascia poi a centrocampo ma, pur provandoci, non riesce ad incidere (dal 23’st Ielo 5,5: entra quando la partita è nella fase più difficile e non riesce a lasciare il segno).

Bonfanti 5,5 – In avanti la Pistoiese dimostra i limiti più grossi non arrivando a tirare mai in porta. L’attaccante arancione viene francobollato bene dalla difesa del Ravenna che lo fa girare lontano dalla porta (dal 35’st Biaggi s.v.).

Fiaschi 5,5 – Vale lo stesso discorso fatto per Bonfanti, in attacco la Pistoiese non punge (dal 14’st Donnarumma 5,5: tanta buona volontà ma i risultati non lo premiano).

Parigi 6 – Non gli si poteva chiedere di più anche perché giocare con l’uomo in meno per quasi tutta la partita con una squadra nuova e non amalgamata è difficile per chiunque.

M.I.