Mastromarino di bronzo in coppa del mondo U20

Grande prestazione di Fabio Mastromarino, classe 2005, portacolori della Scherma Pistoia 1894, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella prima prova di Coppa del Mondo under 20 di spada tenutasi a Tbilisi, in Georgia. Il giovane e talentuoso atleta pistoiese ha sciorinato un’eccellente scherma, compiendo un percorso da applausi: si è arreso soltanto in semifinale allo schermidore egiziano Yasseen, in una competizione da 181 spadisti. Dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, Mastromarino ha eliminato lo spagnolo Garcia La Parra (15-4) e poi due ucraini, Seliverstov (15-11) e Kryvonos (15-12). Il pass per i "top 8" è arrivato grazie al 15-5 inflitto al russo Antokhin, mentre la certezza della zona medaglia l’azzurrino l’ha ottenuta imponendosi 15-7 sull’ungherese Keresztes. Solo l’egiziano Yasseen (poi argento, alle spalle del magiaro Pelle), in semifinale, ha fermato la sua corsa. Per Fabio, già terzo al Mondiale Cadetti di Dubai 2022, un ottimo inizio di stagione in un debutto che ha visto chiudere 16° Jacopo Rizzi, 17° Nicolò Del Contrasto, che era testa di serie numero 1 dopo i gironi, e 31° Ettore Leporati. A lui sono tosto giunti i complimenti dei propri dirigenti di club, che sui propri canali social l’hanno definito "grandissimo".

Gianluca Barni