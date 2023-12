Master. Maltinti sbaraglia tutti, oro e argento agli indoor di velocità a Torino

Appena tesserata dal Nuoto Valdinievole per la categoria Master, Manuela Maltinti sta letteralmente sbaragliando a livello internazionale, collezionando una vittoria dopo l’altra. L’ultima è arrivata ai campionati indoor di velocità a Torino, dove si è aggiudicata il podio più alto nei 100 misti e la seconda posizione nei 100 dorso.

"Prima di arrivare a Torino – racconta – dal 19 al 25 novembre ho partecipato a Madeira ai campionati europei di nuoto master in vasca corta e in acque libere, dove ho vinto i 100 farfalla e i 200 misti mentre sono arrivata seconda nei 100 misti, nei 200 dorso e nella 3 km in acque libere. Mi alleno con grande tenacia, seguo una dieta specifica e investo quotidianamente su me stessa".

Nella vita, Maltinti lavora come commercialista. Un talento naturale il suo, espresso grazie a una volontà ferrea, come ha dimostrato ai Master di Madeira, isola che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo, dove oltre a gareggiare in piscina si è cimentata con le fredde acque dell’Oceano Atlantico.