Massa e Cozzile, un grande ritorno in serie D Al PalaBrizzi vittoria decisiva contro la Cerretese

Massa e Cozzile ce l’ha fatta: secondo salto di categoria consecutivo per i ragazzi allenati da Stefano Pellegrini, che hanno centrato il traguardo della Serie D. A una giornata dal termine della fase a orologio del girone C del campionato di Promozione, Bini e compagni si sono assicurati la terza piazza finale in classifica (l’ultima buona per la promozione diretta), chiudendo alle spalle delle corazzate Lucca e Lella. Decisivo per i valdinievolini il successo interno di sabato sera ai danni della Cerretese, rivale diretta nella rincorsa alla D. In un PalaBrizzi da tutto esaurito, Massa e Cozzile ha avuto la meglio degli avversari biancoverdi col punteggio di 76-61, coronando così una stagione da 18 vittorie e sole sette sconfitte. Per una neopromossa, un cammino tutt’altro che scontato, frutto dell’ottimo lavoro dello staff tecnico, dell’impegno e la qualità del ragazzi e della programmazione della società, che ha allestito uno dei roster dall’età media più bassa del torneo. Roster di cui fanno parte Emiliano Bini, Giacomo Boni (figlio del campionissimo Mario), Francesco, Filippo e Alessandro Cei, Leonardo Chiodo, Tommaso Franchini, Riccardo Gabbani, Alessio Lai, Gabriele Maraia, Luca Meacci, Daniele Natalini, Giacomo Pappalardo, Alberto Salani e Leonardo Zandò. L’ultimo impegno della stagione (il derby in casa del Lella in calendario per domenica) diventerà quindi un’occasione per onorare fino in fondo il campionato e per provare a mettere l’ultima ciliegina su una torta dal sapore dolcissimo. E dopo le celebrazioni del caso, ecco che la società si metterà subito al loro in vista della nuova annata, con l’intenzione di confermare gran parte dei giocatori protagonisti della doppia promozione.

Francesco Bocchini