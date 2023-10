Marquez, troppo poco a Calcio: Pistoiese cade a Ricco - Barni

Ricco 6. Meno sicuro di altre occasioni (soprattutto nelle uscite). Compie un buon intervento su un calcio piazzato di Campagna all’inizio della partita.

Goffredi 6. Svolge il suo compito (meglio nel primo tempo) senza infamia e senza lode.

Davì 5,5. Si becca un cartellino giallo nei primi minuti di gioco e un po’ ne è condizionato. Conoscendo il valore del calciatore, da lui ci si aspetta sempre tanto.

Salto 5,5. Idem come sopra: non è brillante come in altre circostanze, sia dietro sia davanti, dove questa volta si vede pochissimo.

Chrysovergis 6,5. Uno degli arancioni più positivi. Si dà un gran daffare durante la prima frazione di gioco, colpisce un palo nella ripresa, allorché la squadra cala vistosamente il ritmo e la pericolosità (Nardella sv).

Oubakent 5,5. Ancora troppo discontinuo: bene, come il resto della formazione, nei primi 45 minuti di gioco, male nella parte iniziale del secondo tempo. L’allenatore non perde tempo e lo manda negli spogliatoi (Ferrandino 5,5. Non dà l’apporto sperato).

Tanasa 5,5. Si vede poco e la Pistoiese perde uno dei suoi punti di riferimento.

Costa 6. Cerca di dare geometria alla squadra, lotta, prova a inserirsi: insomma, fa il suo (senza eccellere).

Piscitella 6,5. Si torna lì: è il migliore di quest’avvio di stagione. Certo, non ha ancora i 90 minuti, ma finché ha benzina, è l’uomo più pericoloso (Di Mino 6. In pochi minuti sa rendersi insidioso).

Marquez 5,5. Poco: un solo tentativo degno di nota. E questa volta, a differenza di altre gare, ci mette anche meno agonismo.

La Monica 6. Lo premiamo per l’assist a Piscitella e l’impegno (Silvestro sv).

Gianluca Barni