Maraia rescinde a Lucca: ora la firma con l’Aglianese

Manca solo l’annuncio per il matrimonio tra l’Aglianese e Ivan Maraia. Intanto le strade tra la Lucchese e il tecnico si sono del tutto separate: dopo la mancata riconferma da parte della nuova società rossonera, per la quale era inizialmente rimasto dipendente avendo un contratto biennale, ieri è infatti arrivata l’ufficialità della rescissione del contratto. Come anticipato nei giorni scorsi, Maraia sarebbe pronto a occupare la panchina dell’Aglianese, che a più riprese ha manifestato ambizioni di vertice. "La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica di aver risolto venerdì 28 luglio consensualmente il contratto con il tecnico Ivan Maraia, che lo teneva legato ai rossoneri fino al 30062924. La società rossonera ringrazia Maraia per la professionalità dimostrata nel suoi anno di permanenza a Lucca augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura sportiva".