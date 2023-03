Mancini più forte delle avversità e cala il poker

san giovanni

70

mancini monsummano

75

GALLI SAN GIOVANNI: Maleci, Fedeli 5, Gironi 17, Rossi, Veneri ne, Coppi 16, Morandini, Baldini, Rossini 19, Gardeschi 8, Mascherini 5, Bianchi. All.: Pavese Punaro.

MANCINI SHOEMAKERS MONSUMMANO: Navicelli 9, Chiti 2, Tesi 12, Maccione 2, Bellini 2, Soriani 9, Vettori 15, Giusti 4, Verdiani 4, Lepori 16. All.: Matteoni.

Parziali: 14-21; 27-43; 56-58.

SAN GIOVANNI – Ancora una partita fondamentale per il cammino della Gioielleria Mancini impegnata in trasferta a San Giovanni Valdarno contro una delle dirette concorrenti per la promozione in C Gold. Ciabattini che devono fare ancora a meno di Calderaro, alle prese con il brutto infortunio rimediato a Montevarchi. I monsummanesi centrano la quarta vittoria consecutiva contro ogni avversità. Infatti già privi di Calderaro, i ciabattini giungono a San Giovanni solo mezz’ora prima della partita a causa di un blocco autostradale. Con poco riscaldamento si ferma subito Verdiani e nel corso del match anche Navicelli. Fortunatamente il giovane Lepori veste i panni di "veterano" caricandosi la squadra sulle spalle e mettendo i punti decisivi per risolvere una partita diventata complicatissima. La squadra di Matteoni era partita col piede giusto e infatti andava al riposo lungo sul 43 a 27. Ma nel terzo tempo c’è solo il Galli in campo che si riporta a -3 riaprendo la partita. Piove sul bagnato per Monsummano che perde Navicelli per il raggiunto limiti di falli. Una bomba di Fedeli e un canestro di Rossini e i Valdarnesi trovano il primo vantaggio della partita (47-45). Il quarto scorre in perfetta parità con Gironi e Lepori che colpiscono da tre. Lepori dalla lunetta fissa il risultato alla fine del periodo sul 56-58. Maccione colpisce in apertura dell’ultimo periodo poi Vettori per il +6 ma Coppi colpisce da tre. Chiti per il nuovo +6 monsummanese poi è botta e risposta da tre tra Gironi e Tesi. Finale punto a punto con Lepori mattatore che infila 6 punti consecutivi che saranno i punti decisivi per la vittoria.