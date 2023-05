Mancini chiude con un ko Ma è promossa in C Unica

La Gioielleria Mancini saluta il Campionato di C Silver con una sconfitta nel derby contro Montale, una sconfitta del tutto ininfluente ai fini della classifica. Quindi larghe rotazioni, ampio spazio per i giovani e difesa inesistente per la formazione di coach Matteoni.

"Va in archivio l’ennesima stagione fantastica per i nostri colori - sono le parole del presidente Stefano Gabrielli - una stagione che non è stata bellissima a causa di una formula scellerata. Un campionato di basket senza play-off è quantomeno anomalo, sono certo che in futuro la federazione non riproponga più tale formula. Resta il fatto che questo gruppo, fatto di ragazzi straordinari unito ad uno staff tecnico di veri professionisti, ha realizzato veramente un’impresa passando in due anni dalla serie D alla C Unica. Adesso ci attende una nuova sfida, sicuramente stimolante, economicamente più onerosa che affronteremo, almeno per la prima parte della stagione, lontano da casa. Lavoreremo duramente durante l’estate per trovare nuove risorse che ci permetta di affrontare il campionato serenamente e sviluppare un settore giovanile che ci sta dando sempre più soddisfazioni".

Della partita, come spiegato non c’è molto da dire. Il primo tempo si apre e si chiude nel segno di Kpadevi. Nel finale firma il sorpasso con sei punti consecutivi chiudendo sul 22-19 un bel primo periodo. Nel secondo quarto Montale accellera e si porta a più 13. Bellini e Calderaro suonano la riscossa e in un amen Monsummano si riporta a meno4. Montale non ci sta e allunga di nuovo ma Tonfoni con quattro punti consecutivi accorcia sul 44-39. Vettori riapre le ostilità con una bomba ma Mati risponde con quattro punti consecutivi e Kpadevi va a schiacciare per il nuovo +10. Lepori in entrata e una bomba di Soriani riduce il gap, Mati risponde ma Calderaro infila una nuova bomba. Montale non molla e allunga nuovamente sul +15. Chiti fissa il risultato sul 72-59. Montale piazza un parziale di 7-0 in apertura ultimo periodo per il +20 biancoblu. Partita che ha poco più da dire con Montale che vince 97-75.